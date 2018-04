Pop up cinema palace: "Avengers - infinity war"

Cinema Medica Palace – via Monte Grappa, 9 – Bologna



Martedì 24 aprile a partire dalle 23.00



AVENGERS - INFINITY WAR

Tutti i supereroi Marvel uniti contro la minaccia di Thanos!

Prima della proiezione: mini-burger dell’Infinito in collaborazione con Welldone Burger

Nella notte tra il 24 e il 25 aprile, gli eroi più potenti della terra si riuniscono per lo speciale Midnight Screening di AVENGERS: INFINITY WAR in versione originale sottotitolata! La proiezione, in partenza a mezzanotte e un minuto, sarà preceduta da un assaggio di Miniburger dell’Infinito in collaborazione con WellDone Burger.

• dalle ore 23.00: accoglienza e Miniburger dell'Infinito;

• da mezzanotte e un minuto in poi: proiezione di AVENGERS: INFINITY WAR



AVENGERS: INFINITY WAR

di Anthony e Joe Russo

Mentre gli Avengers e i loro alleati hanno continuato a proteggere il mondo da minacce troppo grandi da gestire per qualsiasi eroe, un nuovo pericolo è emerso dall'oscurità cosmica: Thanos, un famigerato despota intergalattico il cui obiettivo è raccogliere tutti e sei le Gemme dell'Infinito, artefatti di un potere inimmaginabile, usandole per imporre la sua volontà sul tessuto della realtà. Tutto ciò che gli Avengers hanno combattuto ha portato a questo momento, il destino della Terra e l'esistenza stessa non sono mai stati più incerti.

Trailer ufficiale: https://youtu.be/gow1kuRimaQ



TARIFFE PER IL MIDNIGHT SCREENING DI AVENGERS: INFINITY WAR (includono mini-burger dell’infinito fino a esaurimento)

Biglietto Intero a 10 euro

Biglietto Ridotto a 6 euro:

• per cosplayer che si presentino alla proiezione travestiti da uno dei membri degli Avengers o da Superman con i baffi

• per possessori di tessera YoungERCard o tessera Unipol Banca

• compilando il form all'indirizzo popupcinema.it/avengers e inserendo il codice partner INFINITY