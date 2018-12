A pranzo con la Befana ed Elfo Tatapappa!

SABATO 5 e DOMENICA 6 GENNAIO

Il Ristorante Giocondo all’interno del contesto arte/natura in Via leonardo da vinci,19 – Ponte Ronca di Zola Predosa (BO) apre il nuovo anno con il ritorno della storica gestione – la Giocondo s.r.l. – e con essa ritornano gli eventi dedicati alla Famiglia, come la Festa della Befana che per anni ha allietato i cuori dei clienti piccoli e grandi.



Festeggia con noi la Befana che farà capolino il 5 e il 6 gennaio dopo il pranzo, omaggiando i bambini presenti di calze e di carezze!

Durante il pranzo i bambini possono giocare nell’angolo a loro dedicato e preparare la lettera alla befana!



Elfo TataPappa, allieterà la loro attesa, intrattenendoli con fogli, stampini, matite, colori e tanta creatività!

La Signora Befana apparirà infine a loro per leggere le letterine e colmare a piene mani le calze creative con Caramelle, Biscotti, Carbone, Noccioline, Pastelli e altro…



ADULTI € 20,00: con menù della Befana classico o vegetariano – bevande escluse

MENU’ CLASSICO

Lasagna Bolognese – Filetti di Pollo Croccanti con julienne di verdure e patate al forno

Cannolicchio Siciliano con baby liquoroso – Crema di Mascarpone con Torta Tenerina alla cioccolata

MENU’ VEGETARIANO

Lasagna Vegetariana – Polpette croccanti di verdure con patate al forno – Cannolicchio Siciliano con baby liquoroso

Crema di Mascarpone con Torta Tenerina alla cioccolata

BAMBINI € 18,00: con Baby Menù, TataPappa, Arrivo della Befana e Calza farcita

Lasagne alla Bolognese – Crocchette croccanti di Pollo – Patatine Fritte in Salamoia

Torta tenerina al Cioccolato – Zucchero Filato

___________________

SU PRENOTAZIONE: Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci allo 051.756739

Possibilità di richiedere piatti dal menù alla carta

Il Ristorante Giocondo