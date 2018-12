Presentazione collana glam con Berselli e il Moroz

"Glam come navigazione controcorrente. Come scritture selvagge, pop, fuori dagli schemi. Giovani autori e scrittori affermati uniti in un collettivo itinerante on the road che ha nel suo manifesto programmatico una sola semplice regola. Non avere nessuna regola”.





Tre autori e i due curatori di collana per un incontro che si preannuncia eccezionale.

Martedì 8 gennaio presentiamo con Paolo Panzacchi (autore di Drammi quotidiani ), con Livia Sambrotta (Tango Down) e Emanuela Mascherini (Alice senza meraviglie) tre titoli della collana gLam, curata per Edizioni Pendragon da Gianluca Morozzi e Alessandro Berselli.





martedì 8 gennaio, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna