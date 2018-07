Conferenza di presentazione del corso:

"ORIGINI ED EVOLUZIONE DELL'ESOTERISMO OCCIDENTALE"



Sabato 13 ottobre prenderà il via il corso "Origini ed evoluzione dell'esoterismo occidentale", organizzato dal Circolo Culturale Andrea Palladio.

Il corso tratterà lo sviluppo dell'esoterismo d'Occidente con una metodologia scientifico-spirituale, a partire dalle origini remotissime dell'umanità e della Terra, fino ai giorni nostri.

In particolare vedremo emergere dalla notte dei tempi l'esoterismo dell'Antico Egitto, con i suoi Miti e Misteri, e come esso si sia poi riversato in quelli dell'Antica Grecia; la centralità dell'Evento del Golgota, in piena epoca romana, e i fatti storici e spirituali che da esso scaturiscono; la gnosi, il manicheismo, il cristianesimo primitivo e il monachesimo; il Rinascimento e la Rosacroce; i tempi moderni, dal XIX secolo ai nostri giorni, attraverso l'opera del Maestro dei Tempi Nuovi.



Ingresso libero.



=== Relatori e docenti ===========================

Roberto Amabile, medico-antroposofo, esercita la sua attività a Bologna e Firenze. Da molti anni si interessa delle opere di Rudolf Steiner e dei maestri della Tradizione con particolare riferimento alla conoscenza dell’Uomo ed alla sua applicazione alla Medicina.



Alessandro Benati dopo studi scientifici si occupa di informatica. Da molti anni studia le opere di Rudolf Steiner e dei Maestri della Tradizione, con particolare interesse per gli aspetti storici, filosofici e scientifici. Da anni tiene conferenze e seminari. Ha pubblicato di recente una raccolta di quattro volumetti dal titolo

“Dai Misteri Antichi alla Scuola di Michele”.