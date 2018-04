Per la rassegna "Mangiare bene è FICO", presentazione del libro IL RE DELLA SFOGLIA. Ottanta gustose ricette, tradizionali e innovative, a base di pasta fresca di Beniamino Baleotti (Pendragon).



Ne parla con l’autore Alessia Papalia di SfogliAmo (fabbrica della pasta fresca FICO). Modera Duccio Caccioni, coordinatore scientifico della Fondazione FICO.



La pasta fresca è da sempre la protagonista della grande cucina italiana. Dai tortellini in brodo alle tagliatelle, dalle lasagne agli strichetti, ottanta modi diversi di prepararla, seguendo le ricette tradizionali e l'inventiva dell'autore. La sfoglia, rigorosamente fatta a mano, da oggi non ha più segreti.



Per informazioni:

tel. 051 002 9260 / mail libreria.fico@librerie.coop.it