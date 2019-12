Natale a Bologna e dintorni, i presepi da non perdere

Natale è il periodo più bello dell'anno. Luci, colori e atmosfere rendono speciali molte occasioni di svago: sono tanti e di diverso genere i presepi sparci per Bologna e provincia, buona occasione per esplorare il territorio e scoprire piccoli gioielli dedicati alla Natività.

Ecco i presepi da vedere quest'anno:

Gran Presepe di Via Azzurra: al civico 10 di via Azzurra, in zona Massarenti, torna la magia del Natale grazie alla passione di chi questa festa la ama davvero. Il presepe, che è di privati, è visibile dalla strada e quando i proprietari danno la disponibilità è possibile vederlo da vicino accedendo al giardino.

XXVII Rassegna del Presepio in San Giovanni in Monte

Dal 7 dicembre 2019 al 12 gennaio 2020 presso la chiesa di San Giovanni in Monte (via Santo Stefano-Bologna) rassegna di oltre 35 presepi realizzati con i più svariati stili e materiali, da tutta la provincia di Bologna e anche oltre i confini regionali. Il visitatore può votare il presepio che preferisce. Inaugurazione il 7/12 alle 15,30 con il cardinale Matteo Maria Zuppi. La mostra è aperta tutti i giorni ore 9-12 e 15-19. (Ass. Italiana Amici del Presepio 348 4017313)

Decine di presepi artigianali provenienti da tutta la regione in esposizione nella neogotica chiesa di Santa Maria di Venezzano. La rassegna è costituita da presepi realizzati da professionisti e non, compresi opere di bambini. Molteplici i materiali utilizzati: dal ferro all'argilla, ma anche plastica, materiali di recupero, stoffe, pongo. Inaugurazione alle 16 del 15/12 con il concerto della Corale di Mascarino. Dal 15 dicembre al 12 gennaio. Orari di apertura: festivi 9-12 e 14-19; feriali 15-18. Il 12/1 "Camminata dei Presepi", gara podistica lungo strade di campagna.

Il presepe dei frati Cappuccini a Porretta Terme

Periodo: 8 dicembre 2019 - 31 gennaio 2020. II presepe allestito sotto la chiesa dei Cappuccini è uno dei presepi animati più grandi d'Italia, una grande rievocazione di scene di vita popolare quotidiana. Ingresso gratuito, tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18. Porretta Terme (Alto Reno T.) | IAT 0534 521103

I presepi di San Lorenzo

Nel periodo 8 dicembre 2019 - 6 gennaio 2020 grande presepe diffuso, con possibilità di visitare i presepi realizzati dagli abitanti e dalle attività di San Lorenzo in Collina. S. Lorenzo in C. (Monte S.Pietro) | IAT Colli Bol. 366 8982707

Villa D'Aiano Terra di Presepi

Dall'8 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 migliaia di luci illuminano le vie del paese insieme ai tanti presepi frutto della fantasia degli abitanti. Nella bacheca del paese è affissa la mappa per “scovarli” tutti. Dal 15/12 nella casetta del parco parrocchiale apre il presepe meccanico (9.30-12.30 e 14.30-19). Villa d’Aiano (Castel d’Aiano) | Pro loco 333 3000748

Cartoline di Natale e presepi antichi

Dal 30 novembre e fino all'8 dicembre 2019 al Museo di arti e mestieri di Pianoro (per info 051 6529137) la mostra di cartoline dai primi del 1900 e di figurine dei santini di Natale. Uno sguardo al passato per respirare l'atmosfera di questo magico periodo dell'anno.

Mostra dei presepi a Granarolo

Appuntamento al centro sociale Il Roseto, via San Donato di Granarolo dell'Emilia dall'8 dicembre all'Epifania per l'esposizione di presepi presso il Centro sociale Il Roseto. Orario: 7.30-11.00 14.30-18.00.

Mostra di presepi allOsservanza

21 dicembre 2019 - 6 gennaio 2020: Esposizione di presepi provenienti da diverse regioni presso il convento dell'Osservanza. Orario: 15.00-18.00. 29 dicembre e 5 gennaio anche 10-12. Chiuso il 24 e 31 dicembre.

Imola | AIM Croce Coperta 0542 44294