Sculture a San Luca, “Figure presepiali storiche: la tradizione”

Ogni anno al Museo si effettua una esposizione di sculture realizzate appositamente dagli artisti, che riprendono ogni anno una delle figure tradizionali del Presepio Bolognese. Quest'anno si tratta de "La Tradizione", cioè l'adulto che accompagna un bambino al presepio. E' figura di grande rilevanza che attesta il passaggio della fede di generazione in generazione, il compito dell'adulto nella trasmissione della cultura quale che essa sia, la dimensione dell'infanzia come bisognosa di attenzione e accompagnamento, e l'essenza del compito di insegnare guidare, perché ciò che non è insegnato non si impara. Sono esposte sculture appositamente realizzate dagli artisti: Elisabetta Bertozzi, Giovanni Buonfiglioli, Mirta Carroli, Ivan Dimitrov, Marco Dugo, Francamaria Fiorini, Luigi E. Mattei, Giampiero Montanari, Oreste Polacchini: gli artisti hanno colto i momenti fondamentali di questo trasmettere e insegnare, dalla tenerezza materna alla sapienza dl saggio, dal guida all'indicare ciò che è importante e necessario alla vita.

La Mostra è stata realizzata in collaborazione con l’Associazione “Francesco Francia” e il Centro Studi per la Cultura Popolare, nell’ambito della XVa edizione della Festa Internazionale della Storia.

Gallery