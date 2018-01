Spettacolo teatrale “Pulcinella e i Custodi della Pasta”, Pastificio Di Martino FICO Eataly World - Bologna.



A partire dal mese di Gennaio è in scena negli spazi del Pastificio Di Martino presso Fico Eataly world a Bologna PULCINELLA E I CUSTODI DELLA PASTA, lo spettacolo voluto da Giuseppe Di Martino- scritto da Tità Stories&Links - per raccontare ai visitatori di Fico Eataly World del mondo che si nasconde dietro un piatto di Pasta di Gragnano IGP.



Un mondo che i consumatori di pasta troppo spesso neppure immaginano: fatto di campi di grano, valli popolate da antichi mulini, mani sporche di farina e di sudore. Con alle spalle una storia lunga più di un secolo, che intreccia quella dei luoghi e delle persone che hanno reso grande la pasta di Gragnano nel mondo.



Come per incanto, attraverso un cammino lungo le due sale che compongono gli spazi produttivi del Pastificio Gragnanese a Fico Eataly World - un mulino e un pastificio - i visitatori si troveranno immersi in tutto questo (accompagnati dalla voce di due Pulcinella, da ologrammi, video mapping ed altri effetti sonori) e verranno travolti dalla forza della natura e dall'incedere regolare dei suo cicli, andando poi alla scoperta della terra che ha reso grande la pasta di Gragnano nel mondo.



Un percorso assolutamente unico nel suo genere, pensato non solo per raccontare cosa si nasconda davvero in un piatto di pasta ma anche della incredibile forza che un prodotto antico come il grano può regalare al territorio che impara a lavorarlo: che nel caso di Gragnano ha portato alla costruzione di più di 30 mulini, antichi di almeno cinque secoli e alla inaugurazione nel 1885 di una stazione ferroviaria dedicata proprio al trasporto della pasta.



Un viaggio dedicato alla scoperta di una terra antica e della sua arte, tramandata di generazione in generazione dalle mani dei suoi pastai ma soprattutto dal loro cuore.



Pulcinella e i Custodi della Pasta

Pastificio Di Martino a Fico Eataly World - via Paolo Canali N°8 – 40127 Bologna



Dal martedì alla domenica

Orari 16.00 18.00

Durata 60 minuti

Prezzo €25,00

Prenotazioni on line



Informazioni: STORE PASTA DI MARTINO 051 002 9228



https://www.facebook.com/pastiFICOdimartino/

https://www.instagram.com/pastificodimartino/

https://twitter.com/pastiFICO