Quattro passi più uno: storie di vita al limite del possibile

Storie di vita al limite del possibile che si alternano tra il mondo reale e un mondo ‘altro’. Racconti di emozioni, frustrazioni, amore e irrazionalità, ambientati in luoghi e continenti diversi in tempi passati e nel presente. Realtà vissuta e surrealtà della mente, se viaggiano insieme, creano dimensioni del pensiero, fuori dal tempo e dallo spazio.

Giovedì 14 giugno e 2018 alle ore 18.30 lo scrittore Luca Dresda presenta il suo libro di racconti

QUATTRO PASSI PIU’ UNO - Edizioni goWare (Firenze)

Presso La Corte di Felsina

Via Santo Stefano 53 Bologna

www.lacortedifelsina.it

Entrata libera

30 posti seduti

(Al termine : informale aperitivo )