Rabbia e colpa: comprenderle e trasformarle è possibile

Il punto di vista della Comunicazione Nonviolenta. Come possiamo trasformare rabbia e colpa che ci fanno sentire impotenti e stressati, che trattengono energia e limitano l’espressione della nostra creatività e della gioia di vivere? E’ possibile che rabbia e colpa abbiano funzioni positive per la nostra vita? Quali potrebbero essere?

Rabbia e colpa sono due preziosi moti dell’animo che possono rivelarci molto della vita che si muove dentro di noi. Sono come due campanelli d’allarme che ci avvertono che non siamo in contatto con i nostri valori e che i nostri bisogni non sono soddisfatti. Possiamo viverle profondamente per scoprire quali sono i nostri bisogni e come soddisfarli. E’ possibile imparare un linguaggio e una qualità di contatto con noi stessi e con gli altri che ci aiuta a comprenderle e trasformarle per liberare energia e metterla al servizio della vita.

INGRESSO LIBERO