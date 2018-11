Suoni e armonie 2018: concerto di Natale, petite messe solennelle di Rossini

La Petite Messe Solennelle è considerata uno dei capolavori indiscussi di Gioacchino Rossini. Il suo viatico per il paradiso, scritto negli ultimi anni di vita, rappresenta fin da suo stesso non un momento di intimità che fa da contraltare allo stile di vita gaudente del cigno pesarese. Ma l'estro e l'originalità di Rossini non potevano non emergere anche in questa forma imponendo un capolavoro d'assoluta novità per quel periodo (1863) impregnato di romanticismo e assolutamente impreparato ad accogliere le prime avvisaglie dissonanti che avrebbero dominato il secolo successivo.

L'esecuzione della Petite Messe Solennelle nell'anno della 150° ricorrenza della morte del grande compositore, assume particolare significato rappresentando in sostanza, e a detta di Rossini stesso, il suo testamento spirituale

Ginevra Schiassi soprano

Maria Vittoria Paba mezzo soprano

Dave Monaco tenore

Antonio Marani basso

Cristina Belotti pianoforte

Corale Quadriclavio

Direttore Lorenzo Bizzarri