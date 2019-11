Raymond Carver, una storia di Valerio Pastore e Valentina Grande

“Nessuno all’inizio ha in progetto di avere creditori alla porta, di tradire la propria moglie, di mentire e di finire alcolizzato.”



Una serata dedicata al grande autore statunitense.

Valerio Pastore e Valentina Grande, autori del graphic novel Raymond Carver. Una storia (BeccoGiallo Editore), dialogheranno con la poeta Valentina Pinza sulle ricerche condotte in ambito visuale e biografico per realizzare uno spaccato della vita dell’autore.

La serata sarà arricchita da letture in lingua originale a cura della prof.ssa Rita Bigiani e dalla proiezione di immagini e fotografie del mondo carveriano.



mercoledì 20 novembre, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



IL LIBRO: 1977, costa del Pacifico.

Raymond Carver ha 39 anni quando fa per l’ennesima volta i conti con il proprio passato e cerca di vincere la sua sfida più grande: smettere di bere per dare forma al sogno di diventare uno scrittore professionista, al di là di ogni fallimento e di ogni senso di sconfitta.