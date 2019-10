Bulldogday, a Bologna ben 230 bulldog inglesi da tutta Italia! | FOTO

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Grande successo per il 22° #BulldogDay del CABI - Club Amatori del Bulldog Inglese, che ieri a Bologna ha radunato ben 230 bulldog inglesi da ogni parte dell’Emilia Romagna e della Penisola, accompagnati da oltre 600 appassionati della razza di tutte le età, partiti per raggiungere il mega evento cinofilo benefico. Nel corso della manifestazione benefica patrocinata dal Comune di Bologna a favore dei progetti socio-didattici della Fattoria Urbana di via Pirandello, i bulldog si sono cimentati in un percorso di agility dog organizzato dallo staff del CABI e hanno sfilato sulla passerella per celebrare le creazioni di Bullfit Fashion, divertendosi con centinaia di propri simili in uno splendido e assolato pomeriggio insieme. Presenti anche gli amici di EBRI – English Bulldog Rescue Italia, che hanno raccolto fondi a favore dei bulli meno fortunati, abbandonati o che necessitano di costose cure. Grande la soddisfazione degli organizzatori dell’evento: “Non possiamo che essere soddisfatti e orgogliosi dell’ottima riuscita di questo bellissimo raduno – spiega Matteo Gavioli, fondatore del CABI – La soddisfazione più grande deriva dal fatto di conoscere tantissime persone che hanno percorso centinaia di chilometri per vivere una giornata all’aria aperta insieme. Tutti accomunati da un’unica passione: quella per il bulldog inglese, un cane magnifico che v’invitiamo a conoscere ai prossimi #BulldogDay che organizzeremo in giro per l’Italia. Iscrivetevi al nostro gruppo su Facebook che conta oltre 7000 iscritti per essere aggiornati sui nostri prossimi eventi”.

Gallery