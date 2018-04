Record Store Day: musica live e una mostra sui vinili

Anche a Bologna è Record Store Day: sabato 21 aprile da SEMM MUSIC STORE & MORE inaugura anche la mostra Best Art Vinyl Italia 017 e contestualmente verrà premiata la migliore copertina in formato vinile, selezionata tra le migliori uscite nazionali dell’anno appena concluso, a dimostrazione di come la copertina di un disco possa essere considerata senza esitazioni una vera e propria opera d’arte.

La colonna sonora della giornata sarà curata da tantissimi ospiti che si alterneranno alla consolle nella vetrina di Semm dalle 10:00 alle 22:00: Marco Manetti (Manetti Bros.), Gianmarco Silvi (Semm), Francesca Bono (Ofeliadorme), A Toys Orchestra, Francesco Ciccio Gallea (Khalisa Dischi - Cool Britannia), Alex Dandi (UFC - Fox Sports), Mauro Del Rio (BDC).

In vetrina la postazione mobile di Radio Città del Capo si proietterà ancora una volta nell'etere con un'esplosiva diretta radiofonica che vedrà coinvolti clienti e gli ospiti in negozio con interviste e approfondimenti legati al meraviglioso universo Record Store Day.

Novità importante per questa nuova edizione 017: oltre al premio "People Award", il contest aperto a tutti tramite votazione online, una giuria di esperti e addetti ai lavori ha assegnato il “Critics’ Choice Award". I due vincitori saranno comunicati in diretta nazionale, durante la quale avverranno anche premiazione e intervista. Un’occasione perfetta per celebrare l’importanza della musica e di ciò che vi ruota intorno!

RECORD STORE DAY: un evento che ormai coinvolge milioni di appassionati da Tokyo a New York, atteso spasmodicamente dal sempre più vasto "popolo del vinile" pronto ad accaparrarsi le uscite limited editions realizzate per l'occasione, appostandosi davanti al proprio negozio di fiducia prima ancora che apra le porte e poi buttandosi alla ricerca dei propri titoli preferiti: veri e propri piccoli tesori da conservare gelosamente.

In arrivo centinaia di titoli in edizione super limitata per celebrare la giornata mondiale in cui si festeggiano i negozi di dischi indipendenti: questo è il Record Store Day, i cui ambasciatori per l’edizione 2018 sono il duo hip-hop dei Run The Jewels!

Tra i giurati di questa prima edizione del “Critics’ Choice Award" troviamo nomi quali Stefano Fiz Bottura (Rockit.it), Sara Moschini, (Fashion Editor di Grazia), Marco “Orea” Zanardi (hair stylist e founder di Orea Malià), Manetti Bros (reduci dalla recentissima vittoria del David di Donatello), Marta Cagnola (Radio 24) Luca De Gennaro (Radio Capital, direttore artistico MTV e VH1), Michele “Wad” Caporosso (Radio Deejay), Elisa Talentino (illustratrice e artista) Eddy Anselmi (storico della musica e collezionista di vinili), Laura Gramuglia (Radio Capital), Martina Pierri (critico tv e Corriere.it) e molti altri. [In coda l’elenco completo dei giurati]

Inoltre, per la prima volta, la mostra di Best Art Vinyl Italia diventerà itinerante: grazie alla collaborazione con Mauro Del Rio di BDC: dal 24 aprile saranno esposte [via Borgo delle Colonne 28 a Parma, che ospiterà un evento serale in cui sarà inaugurata la mostra alla quale interverranno anche parte dei vincitori e artisti] le prime tre copertine più votate di tutte le edizioni di BAV ITALIA dalla 011 alla 017, oltre alla copertina vincitrice del Critics’ Choice Award BAV ITALIA 017, in contemporanea alla mostra presso SEMM Music Store & More di Bologna.

MUSIC IS LIFE! Anche quest’anno il Record Store Day di Semm è charity project: insieme a noi ci saranno i volontari e ricercatori di AIRC Comitato Emilia Romagna. In occasione del RSD verranno realizzate delle shopper in edizione limitata con illustrazione dedicata all’evento, il cui ricavato della vendita verrà in parte devoluto a favore di AIRC - Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

LIMITED EDITION SHOPPER. Quest’anno l’illustrazione realizzata in esclusiva per il Record Store Day di Semm è a cura di Tristan Vancini, illustratore, graphic designer, considerato uno dei writers italiani più influenti e importanti degli ultimi 20 anni, che ha interpretato con un soggetto ad hoc il nostro slogan pensato per il RSD 2018, “Abducted by Music”.

Tristan Vancini bio:

Nato a Birmingham nel 1977 vive e lavora a Bologna. Ha studiato arti grafiche allo IED di Milano ed è considerato uno dei writers italiani più influenti e importanti degli ultimi 20 anni. Ha collaborato con grossi brand come Moschino e Fornasetti, è stato art Director per agenzie di comunicazione e nota, nell’arco della sua carriera professionale, collaborazioni con artisti come J-Ax, Ghali, Fedez, Fritz da Cat e molti altri.