Reelin' and Rockin' Festival: 4 giorni di rock, vintage e auto d'epoca

Quattro giorni di Rockin music con una programmazione imperdibile. Torna a San Lazzaro il festival che ha degli ingredienti irresistibili: mercatino vintage, rocknroll, vinili e memorabilia, corte gastronomica del migliore street food, fiumi di birra e molto altro. Il tutto durante le giornate della Fiera di San Lazzaro.



GIOVEDÌ 25 LUGLIO

18:00 Apertura

18:00 – 20:45 Record Hop Bologna Calibro 7 Pollici

20:45 – 22.00 Live The Hypnotic Bombs (I)

22:00 – 22:15 Record Hop Bologna Calibro 7 Pollici

22:15 – 23:30 Live Henry and the Bleeders (UK)

23:30 fino a chiusura Record Hop Bologna Calibro 7 Pollici

VENERDÌ 26 LUGLIO

18:00 Apertura

18:00 - 21:15 Record Hop Frank Dee/Pieri/Silvia

21:15 - 22:30 Live Johnny and the Two Rockin’Aces (I)

22:30 – 23:00 Record Hop Pieri/Silvia

23:00 – 00:45 Live Little Victor and the Jacknives (UK/I)

00:45 – 01.00 Record Hop Pieri/Silvia

01:00 - 02:15 Live Drugstore Cowboys (UK) *INDOOR

02:15 fino a chiusura Record Hop Frank Dee/Pieri/Silvia *INDOOR

SABATO 27 LUGLIO

18:00 Apertura

18:00 - 20:45 Record Hop Frank Dee/Pieri/Silvia

20:45 – 22:00 Live Dr. Feelgood and the Black Billies (I)

22:00 – 22:15 Record Hop Pieri/Silvia

22:15 - 23:30 Live Cherry Divine (AUS)

23:30 – 23:45 Record Hop Pieri/Silvia

23:45 – 01:00 Live The Bullets (UK)

01:00 – 01:15 Record Hop Pieri/Silvia *INDOOR

01:15 – 02:30 Live Powersolo (DK) *INDOOR

02:30 fino a chiusura Record Hop Frank Dee/Pieri/Silvia *INDOOR

DOMENICA 28 LUGLIO

18:00 Apertura

18:00 - 20:45 Record Hop Bologna Calibro 7 Pollici

20:45 - 22:00 Live The Cleopatras (I)

22:00 – 22:15 Record Hop Bologna Calibro 7 Pollici

22:15 – 23:30 Live The Limboos (ES)

23:30 fino a chiusura Record Hop Bologna Calibro 7 Pollici

*INDOOR nell’area del festival

Presenta: Frank Dee