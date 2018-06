Reno in festa ...della Repubblica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Sabato 2 giugno dalle 10 al Centro Sportivo Comunale Barca in Via R. Sanzio 6, a Bologna per celebrare la Festa Della Repubblica, una giornata con tante iniziative per tutti. ENTRATA LIBERA

x° torneo di calcio “Nino Spisni”  gara podistica memorial Deserti-Busi iscrizioni in loco ore 8,00  BFC senza barriere - Edu in-forma(zione) Bologna "Sport per tutti calciando la dis-abilità"  spettacolo: katastrofa clown mimo - clownerie - bolle di sapone giganti - marionette  percorso di educazione stradale con biciclette in loco  pesca sportiva al laghetto  laboratori e giochi - truccabimbi  prove a cavallo per bambini  gonfiabili e salto trampolino  scuola di mountain bike  associazionismo esposizioni e mostre  Arcieri del Reno: prove di tiro e mostra di giochi medievali  multisport, pattinaggio, tennis, bocce, basket….  mercatini e artigianato artistico - spettacoli  imparare giocando…. in viaggio sull’ambulanza di pubblicotto  spettacolo scuola di circo Panicarte e laboratori  Una zampa per amica - associazione : intrattenimenti - passeggiata a 6 zampe con educatori cinofili  esibizioni delle squadre cinofile dell’ Unione Nazionale Arma dei Carabinieri - U.N.A.C. - Sezioni di Bologna e Vicenza Crescentine con affettati e porchetta - gelati artigianali Celebriamo insieme la Festa della Repubblica la nostra Costituzione e’ patrimonio comune e condiviso ore 14,45 esibizione hip hop a cura di Associazione Noi Donne Insieme ore 15,00 spettacolo bolle giganti, mimo e marionette con Katastrofa Clown ore 16,00 grande coro delle scuole del Quartiere Borgo Panigale Reno laboratori degli Istituti Comprensivi 1, 2 e 14. a cura delle associazioni Euridice, Musicaper e Mediante ore 16,30 La nostra Costituzione compie 70 anni interverranno: Virginio Merola, Sindaco del Comune Di Bologna Vincenzo Naldi, Presidente Quartiere Borgo Panigale-Reno Francesco Caleca, Magistrato Rappresentanti di A.N.P.I. Bologna ore 17,15 esibizione della Scuola di ballo Gabusi ore 18,00 musica dal vivo con A glass of winehouse - Francesca Benedetti e Alessandro Turrini e Ten strings - Natan Rondelli e Gianni Mele prove sportive gratuite per bambini e non solo…un modo concreto di incontrare le tante realta’ sportive che operano nel centro le iniziative sono gratuite ad ingresso libero. si ringraziano i volontari di tutte le società sportive e tutti i volontari delle associazioni presenti sul territorio che partecipano con le loro attività alla manifestazione