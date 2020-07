R-Estate a Ozzano 2020: dal 6 luglio tanti eventi gratuiti

r-ESTATE a Ozzano 2020. Dal 6 luglio 2020: tanti eventi gratuiti per la tua estate a Ozzano.

Cinema, musica, teatro, circo, letture, laboratori e molto altro!

VOLANTINO r-ESTATE a Ozzano 2020

Dal 6 al 27 luglio: La Torre e la Luna Festival (XV edizione)

6/7/2020 h 21 | “SESSO ZEN REMIX” - JACOPO FO

13/7/2020 h 21 | "SE MI DICONO DI VESTIRMI DA ITALIANO NON SO COME VESTIRMI" - PAOLO NORI e NICOLA BORGHESI

20/7/2020 h 21 | “SHAKESPEROLOGY” - SOTTERRANEO E WOODY NERI

27/7/2020 h 21 | “E.STIN.ZIO.NE” - C&C COMPANY E ORTIKA

Ogni sera, in apertura del Festival, “SOLI TUDE - APNEE CREPUSCOLARI”, performance site specific a cura di ALMA PRO e Dna Dance Company, diretta da Elisa Pagani

Dettaglio spettacoli e programma completo www.otelesaracinesche.com - https://www.facebook.com/ote.lesaracinesche/

Dal 7 al 12 luglio: ARTinCIRCO Festival (III edizione)

7/7/2020 h 21.15 | “SCONCERTO D'AMORE” - NANDO E MAILA

8/7/2020 h 21.15 | "KALINKA" - NANDO E MAILA

9/7/2020 h 21.15 | “ALTA CULTURA” - DUO FULL HOUSE

10/7/2020 h 21.15 | "SONATA PER TUBI” - NANDO E MAILA

11/7/2020 h 21.15 | "LUCCHETTINO CLASSIC”- LUCA REGINA E TINO FIMIANI

11/7/2020 h 22.15 | "FUEGO" - RULAS QUETZAL

12/7/2020 h 16.30 | "IL SOFFIO MAGICO” - BUBBLE ON CIRCUS

Dettaglio spettacoli e programma completo www.artincirco.it

Dal 7 al 21 luglio: eventi e letture a cura della Biblioteca

7/7/2020 h 9.30 | Letture per bambini dai 3 ai 6 anni (letture a cura di Lisa e Massimiliano)

14/7/2020 h 9.30 | Letture per bambini dai 3 ai 6 anni (letture a cura di Lisa e Massimiliano)

15/7/2020 h 21 | IVANO MARESCOTTI presenta il suo libro: “Fatti veri. Racconti autobiografici” VAGUE ed. 2019 in collaborazione con “Libreria Atlantide” Castel San Pietro Terme

18/7/2020 h 21 | "A sbagliare le storie" lettura/spettacolo con pupazzi a cura dell'Associazione MILLEMAGICHESTORIE (età consigliata dai 3 ai 9 anni)

21/7/2020 h 9.30 | Letture per bambini dai 7 ai 9 anni (letture a cura di Lisa e Massimiliano)

28/7/2020 h 9.30 | Letture per bambini dai 7 ai 9 anni (letture a cura di Lisa e Massimiliano)

Per prenotazioni rivolgersi alla Biblioteca tel. 051791370 - email:biblioteca@comune.ozzano.bo.it

12 e 19 luglio: RASSEGNA SUONI E ARMONIE (XVII ed.)

12/7/2020 h 21 | “QUARTETTO SAXOFOLLIA” - Fabrizio Benevelli - Sax Soprano Giovanni Contri - Sax Contralto, Marco Ferri - Sax Tenore, Alessandro Creola - Sax Baritono

19/7/2020 h 21 | "MEDITERRANEA TRIO" Andrea Candeli - chitarra, Corrado Ponchiroli - voce, ballo, palmas e Chiara Guerra - ballo, palmas

Dettaglio spettacoli e programma completo www.musicaozzano.it - https://it-it.facebook.com/AssociazioneGruppoMusicaleDiOzzanoDellEmilia/

Dal 16 luglio (ogni giovedì alle ore 21) Proiezioni cinematografiche a cura di Proloco Ozzano. Dettaglio spettacoli e programma completo www.prolocozzano.it

Dal 4 al 6 agosto: serata a cura dell'Istituto Ramazzini

4 e 5/8/2020 h 21 | Serata musicali

6/8/2020 h 21 | Proiezione film dedicato alla figura del professor Cesare Maltoni

Dettaglio spettacoli e programma completo www.ramazzini.org

ATTENZIONE!

Ingresso gratuito - Posti limitati - Prenotazione obbligatoria tel. 051791337 - 051791315 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30) - email cultura@comune.ozzano.bo.it

La prenotazione sarà confermata solo dopo aver compilato il modulo che l'Ufficio Cultura provvedrà ad inviare ai richiedenti.

In caso di maltempo, gli spettacoli saranno annullati.

E' consigliabile presentarsi 15 minuti prima dell'inizio degli spettacoli per consentire agli organizzatori di verificare le prenotazioni.

LA PROGRAMMAZIONE PREVEDERA' NUOVI EVENTI DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO! CONTINUATE A SEGUIRCI PER RIMANERE AGGIORNATI!

Allegati