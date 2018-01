Revolutija! Visite guidate per famiglie con bambini

Bologna sta ormai diventando un polo espositivo di arte contemporanea di prim'ordine, con mostre eccezionali, e sono sempre di più le famiglie che portano i figli a scoprire l'arte grazie a visite guidate "a misura di bambino".



Non perdete quindi questa opportunità di conoscere la storia e le opere della rivoluzione russa nell'eccezionale mostra "Revolutija" al MAMbo, Museo d'Arte Moderna di Bologna: sabato 10 febbraio Laura Pellegrini, guida turistica "family friendly", condurrà le famiglie con bambini (a partire dai 4 anni) tra le opere di grandi artisti come Chagall, Malevich e Kandinsky.



Un'occasione davvero "rivoluzionaria" per far conoscere anche ai piccoli, in modo divertente ma accurato, la storia e le opere che hanno caratterizzato il periodo della rivoluzione russa.



Tre turni disponibili: 10.15 - 16.30 - 18



Prenotazione obbligatoria entro il 25 gennaio.



Info Laura tel. 328.7652384

