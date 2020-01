Riccardo Orsolini incontra i tifosi: appuntamento rossoblù in Galleria Cavour

Mercoledì 15 gennaio alle 18 Riccardo Orsolini al Macron|BFC Store di Galleria Cavour!

Riccardo sarà a disposizione di tutti i tifosi rossoblù per foto e autografi.

Per chi fa parte del Kids Club: i primi 20 che si iscriveranno all’evento potranno usufruire di uno dei tanti vantaggi riservati ai tesserati Kids Club: l’accesso privilegiato per conoscere Riccardo. Nel rispetto dei partner e dei licenziatari per l’occasione i tifosi potranno chiedere autografi solo su materiale ufficiale del Bologna Fc 1909.