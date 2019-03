Roberto Carboni: incontro con l'autore di "Dalla morte in poi"

Nell'ambito del progetto IN PARO Incontro di Parole, patrocinato dal Comune di Sasso Marconi (BO), 14 marzo dalle ore 17,30 ROBERTO CARBONI, incontro con l'autore !

Nettuno d'Oro e il Premio Città di Sasso Marconi

VINCITORE GARFAGNANA IN GIALLO 2017- VINCITORE SALERNOIR 2018

Durante l’incontro il gruppo di Lettura Sasso Crea sottoporra’ all’autore domande, curiosita’, creando un momendo di scambi di opinioni, interesse, in merito al testo letto “IL DENTISTA” , proposto al Gruppo di Lettura

L’autore inoltre presentera’ il suo ultimo libro “DALLA MORTE IN POI”