Sabato 23 novembre l'attore televisivo Ubaldo Pantani in "Bartali - il campione e l'eroe"

Sabato 23 novembre alle ore 21.00 primo appuntamento della nuova rassegna “Il teatro è per tutti” al Teatro Comunale Cassero di Castel San Pietro Terme.

Una partenza in grande stile col noto attore, comico, personaggio televisivo italiano noto per le sue imitazioni esilaranti a Quelli che il calcio, Ubaldo Pantani. Porta in scena lo spettacolo “Bartali” il campione e l’eroe” scritto con Alessandro Salutini, Max Castellani, Adam Smulevich per la regia di regia Pablo Solari.



Bartali ciclista campione durante la Seconda guerra mondiale, sfrutta la sua popolarità e si presta a fare la staffetta per un’organizzazione che cerca di salvare gli ebrei dalla persecuzione nazi fascista. Storia emersa solo dopo la sua morte perché lui voleva non si sapesse, secondo il suo principio “il bene si fa ma non si dice”. Integralista del bene, straordinario campione ed eroe silente, “hombre vertical”, antifascista schietto e coraggioso cristiano, Gino Bartali è stato definito un autentico protagonista del ‘900 tanto da essere inserito come tema d’Italiano alla recente Maturità.