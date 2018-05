Saggio di pianoforte: suonano gli alunni di Natalia Nimirovcenco

Saggio di pianoforte di fine anno. Al pianoforte gli alunni e la loro insegnante Nimirovcenco Natalia. In programma musica classica di compositori come da locandina allegata.



Al termine del concerto verrà offerto l'apericena presso la III sala ristorante del circolo. Per chi fosse interessato il costo del buffet è di 16 euro a persona (non abilitato pagamento bancomat).

