Proiezione: "Nessun uomo è un’isola"

Mercoledì 20 marzo 2019, ore 21.15

Bologna – Cinema Odeon – Via Mascarella, 3

In anteprima a Sala Biografilm

NESSUN UOMO

È UN’ISOLA

Un viaggio in Europa per raccontare il rapporto tra l’uomo, il paesaggio, la politica e l’economia.



Mercoledì 20 marzo a Bologna al Cinema Odeon, Sala Biografilm presenta l’anteprima di NESSUN UOMO È UN’ISOLA, di Dominique Marchais, documentarista, già critico cinematografico del magazine francese Les Inrockuptibles

NESSUN UOMO È UN’ISOLA prende il suo titolo da un poema di John Donne dell’inizio del XVII secolo e vuole tracciare un parallelo tra lo spazio geografico, il continente e il genere umano. È il racconto di un viaggio in Europa, alla scoperta di uomini e donne che, a partire dal loro lavoro, pensano a se stessi come a un destino comune. Natura e politica si uniscono, indagando il possibile emergere di una popolazione europea, persone che lavorano sugli stessi problemi, scoprono le stesse attitudini e che hanno un orizzonte comune.

Il film sarà distribuito nelle sale italiane da Kitchen Film.



NESSUN UOMO È UN’ISOLA di Dominique Marchais

(Francia, 2017, 96′)

“... Ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto.”

Nessun uomo è un’isola è un viaggio in Europa, dal Mediterraneo alle Alpi, dove scopriamo uomini e donne che lavorano insieme per far vivere localmente lo spirito della democrazia e per creare il paesaggio del buon governo. Dagli agricoltori della Cooperativa Galline Felici in Sicilia agli architetti, artigiani e funzionari delle Alpi svizzere e del Vorarlberg in Austria, tutti fanno politica a partire dal loro lavoro e pensano a se stessi come a un destino comune.



Il trailer ufficiale italiano: https://youtu.be/DCRNDKKNVjw

Scopri la scheda ufficiale del film su: http://www.kitchenfilm.eu/kfilm/nui/PK_NUI_DEF.pdf



CODICI SCONTO PER I LETTORI

Per prenotare un biglietto ridotto a 6 euro invece che 8,5 euro i lettori possono seguire il seguente link: http://biografilmfestival.com/guest/nessunuomo/

codice: NU23PR