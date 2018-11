La notte di San Silvestro in Dulcamara

Lunedì 31 Dicembre l’Agriturismo Dulcamara è lieto di accogliervi nelle sue splendide sale, per festeggiare insieme nel migliore dei modi la fine del 2018 e l’inizio del 2019.



Dalle ore 20:00 fino alla Mezzanotte sarà organizzato un laboratorio per bambini nel nostro spazio giochi.



Dalle ore 20:00 Sarà servito al tavolo il tradizionale aperitivo di Benvenuto



A seguire un ricco e squisito menù

(prossimamente sarà pubblicato nel dettaglio sul nostro sito e sulla nostra pagina Facebook)



Allo scoccare della mezzanotte brinderemo insieme con Prosecco di Valdobbiadene biologico e sempre insieme bruceremo il vecchio con tutti i pensieri cattivi scritti durante la serata.



Menù fisso adulti 55 €

menù fisso bimbi (4-10 anni) 35 € - (0-3 anni) 25€

Bevande incluse.

Vino della casa, Azienda Tomisa, Merlot rosso e Grechetto bianco fermo



Per info e prenotazioni (ristorante) chiamare 051.796643 o scrivere una mail a agriturismo@coopdulcamara.it