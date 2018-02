San Valentino o San Faustino: ogni serata è quella giusta per completarsi con l'arte

San Valentino o San Faustino poco importa: da solo, in coppia o in compagnia ogni serata è la SERATA giusta per completarsi .. con l'arte.

Giovedì 15 Febbraio dalle ore 19,30 alle ore 21 - dopo un calice di "bollicine" offerto dallo staff di BolognadaSballo - ti aspetta un'esperienza coinvolgente tra i vicoli di Bologna.

Indossando il “vecchio” WALKMAN sarai immerso in un'atmosfera surreale tra musica ed effetti sonori e verrai guidato alla scoperta di luoghi e personaggi meno conosciuti.

E siamo sicuri riusciremo a strapparti anche una risata.

Prenotazioni al 328 4412533