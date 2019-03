Scambio di figurine a San Lazzaro

Un pomeriggio per gli amanti delle figurine!



Porta tutti i tuoi doppioni e i tuoi album

Preparati la lista di quelle che vuoi scambiare e di quelle che cerchi



Avrai una tua postazione dove poter scambiare e contrattare con gli altri bambini.



Costo di partecipazione: 7€ a bambino



Per info e prenotazioni: 338/9913464 - klary.22@hotmail.it - Facebook clicca su "parteciperò"



**I genitori non sono obbligati a rimanere nella struttura, le educatrici potranno occuparsi dei bambini non accompagnati**



Labulà è a Idice (San Lazzaro di Savena) in Via Emilia 325/a

