La Fondazione Mariele Ventre di Bologna – che in data 14 giugno 2017 ha siglato un Protocollo d’Intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) – intende favorire l’esperienza del “coro scolastico”, come momento di crescita individuale e comunitaria, in cui tutti possano trovare posto, come luogo privilegiato “delle differenze armonizzate”. In tale senso, il canto condiviso permette al bambino di andare oltre ad eventuali individualismi performativi, offrendogli l’opportunità di collaborare, gioire, comprendere, elaborare con gli altri, contenuti, percorsi e sentimenti.

A tale proposito, la Fondazione Mariele Ventre e la Casa Editrice ELI-La Spiga di Loreto – organizzano “SCUOLE IN CORO PER MARIELE”, Rassegna di Cori Scolastici del territorio nazionale, nell’ambito del più ampio progetto didattico-educativo “Sulle note di Mariele” rivolto ai bambini della scuola Primaria e dell’Infanzia, la cui attuazione prevede l’organizzazione di laboratori di canto corale in numerose scuole di tutto il territorio nazionale, la condivisione di strumenti didattici operativi e di intenti valoriali, la scelta di un repertorio comune pensato per l’infanzia e la formazione degli insegnanti.

La Rassegna di Cori Scolastici, che rappresenta il gioioso momento conclusivo di tale progetto, si svolgerà presso il Teatro Auditorium Manzoni di Bologna, venerdì 31 maggio 2019, con inizio alle ore 15.30 e sarà condotta dalla famosa conduttrice televisiva Lorena Bianchetti.

E’ confermata la partecipazione di numerosi cori provenienti da istituti scolastici di ogni parte del territorio nazionale, con una presenza di circa 1000 persone (tra bambini, insegnanti e accompagnatori).

La Rassegna sarà un'esperienza importante che permetterà a grandi e piccini una gioiosa condivisione di intenti umani e culturali, nel vivo ricordo dell'intuizione artistica e spirituale di Mariele Ventre, anima dello Zecchino d’Oro nonché fondatrice e direttrice del Piccolo Coro dell'Antoniano di Bologna.

Sarà un “riportare” il cantare-bambino al bambino.

Sarà il tentativo di ritrovare "la gioia del canto" partendo dalla scuola, luogo deputato per eccellenza alla costruzione di personalità serene ed armoniche.



Ingresso libero e gratuito.