Sequoie Music Park: un mese di concerti, sport e food al Parco delle Caserme Rosse

Sequoie Music Park, 14 giugno - 14 luglio, Parco delle Caserme Rosse

Nasce Sequoie Music Park, nuovo festival dedicato alla musica e a tutte le forme di intrattenimento.

Una rassegna estiva che spazierà tra concerti, spettacoli teatrali e djset. La musica sarà al centro della programmazione, con una line up composta da artisti di fama nazionale e internazionale, confermando così il ruolo centrale di Bologna nel panorama musicale.

A Sequoie Music Park, oltre all’arena per i concerti, ci sarà un’area dedicata al food, allo sport e al divertimento per famiglie e bambini, trasformando uno spazio periferico in undei luoghi centrali della proposta culturale estiva.

Il festival, pensato e realizzato da realtà bolognesi vuole essere un punto di riferimento per i cittadini di Bologna, dando ulteriore prestigio al Parco delle Caserme Rosse, storico spazio verde della città.

Sequoie Music Park sarà totalmente plastic free con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale.