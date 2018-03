Settmana del cervello 2018: iniziative gratuite per l’età evolutiva e per gli adulti

SalutePsy partecipa anche quest’anno alla Settimana del Cervello – Brain Awareness Week 2018 con diverse iniziative gratuite per l’età evolutiva e per gli adulti. Avrete, infatti, la possibilità di effettuare screening sui DSA (Disturbi specifici dell’Apprendimento) per i vostri bambini, con le dottoresse Nellia Arciuolo e Lisa Aragiusto. Inoltre, un incontro informativo sarà aperto a tutti, il giorno 12 Marzo, alle ore 18.30, presso la Sala Comunale Livatino, Via Battindarno 127.



Per gli adulti sarà possibile, dal 12 al 16 Marzo, effettuare una consulenza individuale gratuita, con la Dott.ssa Ornella Lastrina per capire cosa succede al nostro cervello durante un attacco di panico e quali sono le modalità per superarli. Piazza dei Martiri 5/2, su appuntamento.



Infine, la Dott.ssa Federica Campitiello e la Dott.ssa Ornella Lastrina condurranno un incontro di gruppo sulle emozioni per scoprire insieme come identificarle e come gestirle, il 16 Marzo dalle ore 19.30 alle 21.00, per un massimo di 10 partecipanti, presso lo Studio SalutePsy in Piazza dei Martiri 5/2.