Sogno di una notte di mezza estate, musiche di Mendelssohn



Duo Ragazzoni pianoforte a quattro mani. Compagnia Fantateatro - Sandra Bertuzzi regia e sceneggiatura



Le suadenti melodie scritte da Mendelssohn per la commedia fiabesca di Shakespeare. In un bosco incantato, la notte del solstizio d’estate, tutto può succedere: in compagnia di fate e folletti, tra incantesimi e pozioni magiche, quattro giovani innamorati troveranno finalmente la felicità. Un incontro straordinario tra il grande teatro e alcune delle pagine più belle della letteratura musicale, come la famosissima Marcia nuziale.



consigliato dai 6 anni durata 60’ ca.