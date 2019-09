La grande spaghettata allo scoglio di Molinella

Domenica 29 settembre il Circolo "Walter Tinarelli" di Molinella organizza "LA GRANDE SPAGHETTATA ALLO SCOGLIO", un pranzo di autofinanziamento per gustare buon cibo e per stare in compagnia con amici, simpatizzanti e volontari del circolo.



Il menù a prezzo fisso di 18 € prevede:

Spaghetto allo scoglio

Torta di riso

Acqua e vino



La prenotazione è obbligatoria entro il 27 settembre ai numeri:

338 8891700 (Luigi Rubbini)

335 6262230 (Sergio Bortolin)

051 881006 (Sede circolo, solo al mattino)