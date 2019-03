Sabato 13 Aprile non prendete impegni!

Ritornano gli appuntamenti di "A spasso con il veterinario"!



Il dottor Francesco Volpe, medico veterinario, ci guiderà in una passeggiata attraverso il bellissimo Parco dei Cedri.



Il tema di questo incontro sarà dedicato alla profilassi parassitaria.

Tutti pronti per conoscere Pulci, Zecche & Flebotomi?



Quando: 13 Aprile 2019

Dove: Parco dei Cedri, via Cracovia 29 (ingresso principale)

Orario: 16/17,30

Costo: 10 euro + 10 euro tessera associativa 2019



Ad ogni partecipante una bag omaggio da parte dei nostri sponsor!

Ringraziamo L'ora degli animali e l'Officina veterinaria olistica del Dottor Pilati.

Evento su prenotazione con un minimo di 5 partecipanti.

Le prenotazioni chiuderanno il 10 Aprile.



Info & prenotazioni

associazioneleortiche@gmail.com

Whatsapp 388.3462917

