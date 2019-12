Spettacolo per bambini e famiglie “Il manifesto dei burattini”

Teatro Ridotto - Casa delle Culture e dei Teatri

Rassegna per bambini e famiglie "Merenda sospesa"



12 Gennaio 2020 ore 16:30



“Il manifesto dei burattini” – Teatrino dell’Es

Varietà di teatro d’animazione musicale e recitato.

Lo spettacolo vuole ripercorrere le differenti fasi del teatro di figura e di animazione, attraverso tematiche culturali differenti del nostro secolo. Dedicato al maestro di Vittorio Zanella, Otello Sarzi Madidini.

Lo spettacolo si articola di vari momenti, ognuno con tecniche differenti: dalle marionette a filo mosse da un unico animatore ai burattini a guaina, dalla recitazione dialettale e animazione a vista al teatro in nero con oggetti in spugna, dai pupazzi in gommaspugna al mimo a mezzo busto, dalle ombre cinesi su diapositive a dissolvenza incrociata alle marionette a bastone.



Consigliato dai 4 ai 99 anni



"Merenda Sospesa" è la rassegna teatrale dedicata ai più piccoli e le loro famiglie! Un cartellone ricco di sorprese con 11 spettacoli che spaziano tra diversi temi e generi teatrali. Dopo ogni spettacolo MERENDA PER TUTTI!!!



Per info e prenotazioni 3497468384 oppure teatroridotto@gmail.com

Per ulteriori dettagli visitate il nostro sito.