La statua della Madonna di Lourdes passa per Bologna

La statua della Madonna di Lourdes passerà per Bologna: l'appuntamento per i fedeli è per venerdì 18 maggio alle 17.30 a Porta Saragozza.

La statua, che per 160esimo delle apparizioni della Madonna di Lourdes a santa Bernadette sta peregrinando per tutta Italia, sarà portata in processione chiesa di Santa Caterina di Saragozza, dove resterà fino alla sera di lunedì 21 maggio.