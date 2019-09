La Strada del Jazz: musica, degustazioni, balli e una notte bianca

Il Quadrilatero si accende di Stelle! Negozi aperti, performance jazz, gastronomia, degustazioni e promozioni. Si balla Lindy Hop in Piazza Re Enzo! Premio Bologna La Strada del Jazz 2019 Andrea Mingardi

PROGRAMMA

Venerdì 13 settembre dalle ore 18.30 alle ore 23.30

Tutta l’area del Quadrilatero sarà interessata da performance jazz

ore 22

Cantina Bentivoglio – Tributo a Gerry Mulligan

Michele Vignali Quintet

Tom Kirkpatrick – tromba;

Stefano Senni – contrabbasso;

Nico Menci – pianoforte;

Enrico Smiderle – batteria;

Michele Vignali – sax baritono

Sabato 14 settembre

ore 17.30

via Orefici angolo Piazza Re Enzo

con la Street Dixieland Jazz Band e il saluto dell’Assessore Matteo Lepore,

Premio Strada del Jazz 2019 ad Andrea Mingardi, scopertura stella jazz per Gerry Mulligan

NOTTE BIANCA JAZZ

dalle ore 18.00

nel Quadrilatero itinerante Street Dixieland Jazz Band, performance jazz, gastronomia, degustazioni e promozioni.

ore 18.30 – 20.30

Piazza Re Enzo angolo Via Rizzoli

In piazza si balla Lindy Hop!

con Mauro Porro and the Street Keepers by Bologna Swing Dancers

ore 18.30 – 20.00

via Rizzoli (sotto le due Torri)

Concerto Ensemble Strada del Jazz “Mulligan Stories”

Andrea Ferrario – sax, Marcello Molinari – batteria,

Claudio Vignali -piano, Giannicola Spezzigu – contrabbasso

ore 21.30 – 23.00

via Rizzoli (sotto le due Torri)

Andrea Mingardi “… e allora JAZZ”

Teo Ciavarella – pianoforte;

Sandro Comini – trombone;

Felice Del Gaudio – contrabbasso;

Lele Barbieri – batteria;

Maurizio Tirelli – tastiera;

Andrea Ferrario – sax;

Emanuela Cortesi – voce;

Vanessa Vaccari – coro

Domenica 15 settembre

dalle 15.30

itinerante nel Quadrilatero Street Dixieland Jazz Band

ore 17.00 – 19.00

Piazza Re Enzo angolo Via Rizzoli

Si balla blues sessions!

Stefano Ronchi & Marco Janovic Blues Sessions

by Bologna Swing Dancers

ore 17.00 – 19.00

Via Rizzoli (sotto le Due Torri)

Marco Visconti quintet “The Age of Gerry”

Tony Arco – batteria;

Marco Bianchi – vibrafono;

Alex Orciari – contrabbasso;

Giuseppe Blanco – pianoforte;

Marco Visconti – Prasca – saxofono barit