Incontro pubblico: "Ma gli stranieri cosa ne pensano?"

Siamo lieti di invitarvi all’incontro aperto al pubblico che si terrà a Bologna, presso il circolo del PD “Passepartout”, in via Galliera 25/A, lunedì 05/02/2018, alle ore 18.30, nell’ambito del quale avremo il piacere di avere con noi l’On. Marilena Fabbri del PD, la quale ascolterà il punto di vista dei seguenti soggetti da anni attivi nel campo della gestione dell’immigrazione e dell’integrazione degli stranieri, raccogliendo le loro segnalazioni, critiche e proposte:



- Yassine Lafram (Comunità Islamica di Bologna);

- Ieromonaco Serafim (Rettore della Comunità Ortodossa di Bologna);

- Anna Rossi (CGIL);

- Fausto Amelii (Centro Interculturale Zonarelli);

- Filippo Diaco (ACLI);

- Fabio Loscerbo (Associazione Legali Immigrazionisti);

- Angelo Rossi (Associazione Sokos);

- Ousmane (Associazione Yeredemeton).



Il pubblico presente in sala potrà a sua volta intervenire in maniera costruttiva per avanzare segnalazioni e proposte sul tema.



Incontro a ingresso gratuito organizzato da Fiorentino Marco Lubelli, Marco Cardona e dalla segretaria del Circolo Carmela De Troia.