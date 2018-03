Sweet Sugar World: mostra scambio di bustine di zucchero e the'

Mostra-scambio bustine di zucchero: 'Sweet sugar world' 2018 edition

„

Sweet sugar world, la mostra-scambio internazionale di bustine di zucchero, è il principale appuntamento mondiale riservato ai collezionisti dello zucchero, quest'anno l'evento, giunto alla 10^ edizione, si svolgerà a Pieve di Cento, presso il Pala Congressi Grand Hotel Bologna, l' 7-8 aprile 2018, ore 9-18, la mostra scambio ha il Patrocinio di Regione Emilia Romagna, Città metropolitana di Bologna e Comune di Pieve di Cento. Il collezionismo in generale è ormai diventato un fenomeno di portata internazionale, che mette in comunicazione popoli e persone di culture diverse, la bustina di zucchero così diventa un fenomeno aggregativo oltre ad un veicolo divulgativo di immagini e parole, uno strumento di comunicazione immediato e universale, chi al bar non si sofferma un attimo a guardare le immagini o a leggere ciò che vi è scritto sopra prima di addolcire il caffè....

Il motivo del successo del collezionismo delle bustine di zucchero sta nell'unione di fattori quali: cordialità, evento, cultura, collaborazione, turismo e valorizzazione del territorio.

I collezionisti sono accolti nelle strutture ricettive locali e vengono guidati alla scoperta delle bellezze architettoniche e dei tesori artistici del paese e all'assaggio di prodotti eno-gastronomici.

Il meeting non è solo finalizzato allo scambio fra collezionisti, ma anche alla realizzazione di un evento irripetibile, di un'esperienza di vacanza, di una conoscenza del territorio, affinché sia percepito come momento di familiarità e di unione.

Nel corso degli anni l'evento, per le sue caratteristiche di avvenimento originale e nell' insieme internazionale con i suoi 140 espositori provenienti da Svizzera, Spagna, Francia, Portogallo, Slovenia, Croazia, Ungheria, Rep. Ceca, Germania, Olanda, Russia è riuscito a catturare l'interesse dei mass media, dalla radio, alla carta stampata, alla televisione, e dei social network con oltre ottocento di iscritti.

Fra le proposte studiate per attirare i collezionisti che arriveranno a Pieve di Cento e che esporranno alla 10^ edizione ci sarà la presentazione di nuove serie di bustine di zucchero con le immagini dei musei locali, alcune tra le nuove serie 2018 saranno a temi quali la religione, il territorio e il cinema. Accompagneranno il tutto workshop, cartoline dedicate al tema, laboratori di cake- design, esposizione di sculture di zucchero, proiezioni di filmati sulla coltivazione della barbabietola e produzione, e assaggi di zucchero filato.



Quest'anno la mostra dà ampio spazio per il secondo anno consecutivo anche ai collezionisti di bustine di thè, previsti 50 collezionisti in arrivo da Olanda, Germania e Rep. Ceca.