Il teatro anatomico e la scienza medica: visita al palazzo dell'archiginnasio

La storia dello "Studio" più antico del mondo occidentale, che ha fatto di Bologna meta obbligata per generazioni di studenti da tutto il mondo. Visiteremo il cinquecentesco Palazzo dell'Archiginnasio, sua prima sede stabile, decorato su volte e pareti con stemmi da record, ma soprattutto ci sederemo all’interno del famoso Teatro di Anatomia, per raccontare vicende storiche e leggendarie di questa scienza medica. L’ultima sosta sarà dentro la Sala dello Stabat Mater, un tempo Aula Magna degli Giuristi.



Ritrovo: Piazza Galvani c/o il monumento circa 15 minuti prima

Durata: 1,5 ore circa