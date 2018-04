'Teatro da bar', ovvero l'arte delle due ruote

La nuova performance di Teatro Da Bar



Bukowski si aggira per Bologna.

Tra portici, birre, jazz e biciclette il vecchio Hank ci sta bene e ha una voglia matta di sputare in faccia a qualcuno la sua rabbia.

Continua la conquista dei bar.

Prossima tappa: 4/quarti Social Art Pub @ Bologna (Via del Pratello 96 E)



Lo spettacolo verrà ripetuto per tre volte:

1^ replica ore 20.15

2^ replica ore 21.00

3^ replica ore 21.45



Tre giri perché non ci si ferma mai al primo giro.

Accorrete numerosi a bere, partecipare, applaudire e bere ancora!



INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO ALCOOL



Per info: 3498465763, 3466127318



Pagina Facebook: Teatro Da Bar



Progetto etilico:

Enrico Ferrari e Nicolò Sordo



SEMPRE VERSO ALTRI BAR!!!