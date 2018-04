Teatro da bar: corso di teatro e scrittura da bar

Charles Bukowski arriva a Bologna con Teatro Da Bar

Laboratorio aperto a tutti dal 9 aprile con spettacolo finale al 4/quarti Social Art Pub di Via del Pratello



Arriva a Bologna Teatro Da Bar, progetto teatrale di Enrico Ferrari e Nicolò Sordo che mette in scena la vita da bar. L’occasione sarà un laboratorio intensivo finalizzato alla realizzazione di uno spettacolo al 4/quarti Social Art Pub (Via del Pratello, 96/e). Il laboratorio inizia il 9 aprile alle ore 18:30 con una lezione di prova.



Teatro Da Bar ha come autore di riferimento Charles Bukowski: i suoi personaggi, l’alcol, la sua poetica, la sua politica. È lui il filo conduttore di tutti i laboratori e delle performance, il santo protettore dei personaggi da bar che si alternano in Teatro Da Bar ed è sempre presente di persona in ogni spettacolo.



Il format è semplice: durante il laboratorio viene creato uno spettacolo itinerante ambientato all’interno delle stanze del bar, dove attori e personaggi fittizi si mescolano ai reali frequentatori del bar, tra monologhi, scene, alcol e musica jazz.



Il progetto muove i suoi primi passi a Verona nel maggio 2017, al bar Malacarne, luogo di ritrovo di studenti e crocevia di artisti musicali del panorama internazionale dove Ferrari e Sordo organizzano il primo laboratorio, che fa nascere Teatro Da Bar Ovvero Una Via Crucis Alcolica.

Il lavoro prosegue al Cohen Pub con un altro laboratorio che dà vita a Teatro Da Bar Ovvero l’Arte del Dopolavoro. Attualmente sono impegnati di nuovo al Malacarne alla realizzazione di Teatro Da Bar Ovvero l’Arte di tornare a casa in piedi. Gli spettacoli dei laboratori sono stati poi replicati in altri bar di Verona e non solo.

Enrico Ferrari e Nicolò Sordo sono due giovani attori professionisti veronesi, ideatori del progetto e curatori sia della regia che della drammaturgia.



Il laboratorio proposto a Bologna è di scrittura scenica e recitazione: si partirà da testi di Bukowski che verranno riscritti e che verranno messi in prova nell’arco di otto incontri e poi subito in scena. Un’operazione ambiziosa per Teatro Da Bar, che ha scelto Bologna come patria di adozione.



Il laboratorio è aperto a tutti, soprattutto agli appassionati dell’opera di Bukowski.

Ferrari e Sordo ci tengono a sottolineare che il loro laboratorio è teatro popolare e momento di socialità, e per questo hanno scelto come luogo d’azione il bar.

La performance sarà poi site-specific e immersiva, fatta appositamente per il 4/quarti Social Art Pub.



Per informazioni: 349 8465763 - 346 6127318, teatrodabar@libero.it,

www.facebook.com/TeatroDaBar

Gallery