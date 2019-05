Reading di Tempi come questi. Storia di musica, politica e amore di Leonardo Nesti (Augh Edizioni).

Introduzione di Pietro Romozzi (SALT Editions, About)



giovedì 30 maggio, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



IL LIBRO: Sergio è un brillante ricercatore dell’Università di Bologna. Presto – forse – anche per lui si apriranno le porte di un lavoro stabile. Ciononostante coltiva un sogno: portare su un palco la propria band, composta da Remo, uno strano coinquilino che non si separa mai dal proprio basso pur non sapendolo suonare, e da altri musicisti con pochissima esperienza e molte turbe esistenziali.

Ripercorrendo le vicende dei protagonisti, il romanzo racconta speranze e tormenti della “generazione tradita”, costretta a reinventarsi quotidianamente tra ideali sempre più evanescenti e la voglia di tentare, nonostante tutto, di cambiare il mondo.

I protagonisti ci proveranno suonando in un gruppo che diventerà, per ognuno di loro, questione di vita o di morte. Li accompagneranno i brani e le parole di Fabrizio De André, Bob Marley, Dave Grohl e perfino Britney Spears. Perché le vie della musica sono infinite.



L’AUTORE: Leonardo Nesti è nato in Toscana nel 1979. Vive a Bologna dove lavora come giornalista per l’Ansa. Tempi come questi. Storia di musica, politica e amore è il suo primo romanzo.