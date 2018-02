The Rock step saturday night

Ci siamo ragazziiiiiiii!!!!!! Viste le numerose richieste che ci sono state fatte, Michael & Lisa hanno voluto organizzare per voi una serata a ritmo di Boogie Woogie, Lindy Hop, Rhythm and blues e Rock 'n' Roll.

La serata si svolgerà SABATO 31 MARZO nella splendida location del PALADANZE in via Provaglia 9/B a Bologna.



A tenerci compagnia, farci scatenare e farci divertire sarà presente, con la sua favolosa selezione musicale, un dj seguito ed apprezzato in tutta Italia. Direttamente dalla Romagna: SAURO DJ.



L'ingresso alla serata ha un costo di € 7 ed è riservato ai tesserati CSEN.



Per chi non fosse in possesso della tessera, potrà farla direttamente in loco all'ingresso del locale al costo di € 5.



Ricordiamo che la tessera è OBBLIGATORIA, è annuale e darà accesso a tutte le altre serate e pomeriggi danzanti organizzati al Paladanze.



COSA RIMANE DA DIRE....??? LUCIDATE LE SCARPE, PREPARATE GLI ASCIUGAMANI E LE MAGLIETTE DI RICAMBIO CHE SI BALLAAAAAAAAAA!!!!!

RICORDATEVI SEMPRE UNA COSA... WHY WALK WHEN YOU CAN DANCE?

CI VEDIAMO SABATO 31 MARZO... NON MANCATEEE!!!!