Trekking a Sei Zampe alla scoperta dei Prati di Mugnano.



L'intero percorso si snoda attraverso la riserva naturale dei “Prati di Mugnano”, una delle riserve più vicine alla città di Bologna, nonché una delle più belle con i suoi prati ed i suoi rigogliosi boschi.



Partiremo dall'entrata principale per poi percorrere l‘ anello più esterno dei prati alternando sentieri immersi nel bosco, a verdi prati da dove potremmo vedere sia il versante che da sulla Toscana sia quello che da su Bologna. Il percorso non prevede particolari difficoltà, oltre la sua lunghezza, ed è quindi accessibile a chiunque abbia una discreta preparazione nel trekking.



Vi aspettiamo per condividere con il vostro amico a quattro zampe una bellissima esperienza immersi nella natura.

Durante tutto il percorso avrete a disposizione un istruttore cinofilo che vi seguirà e risponderà ai vostri dubbi e domande.



Data: 6 Aprile 2019

Percorso: Prati di Mugnano

Durata: 3 ore circa

Km:10/12

Difficoltà: medio-facile

Luogo di ritrovo: 8,30 Luogo di ritrovo: entrata principale Prati di Mugnano (da Ganzole)

Partenza: 9

Costo: 10 tessera associativa + 15 euro Trekking



Promozione: 2 persone che prenotano insieme (con max 2 cani) 20 euro trekking + 20 euro tessera associativa



Non hai il cane ma ti interesserebbe partecipare?

Vorresti conoscere alcune nozioni base prima di prendere un cane?

Per te solo 10 euro tessera associativa + 10 euro trekking



Termine iscrizione: 1 Aprile 2019



Riceverete via mail tutte le indicazioni per diventare soci e prepararvi al meglio al trekking con indicazioni su cosa portare per voi ed il vostro amico a quattro zampe.





Ad ogni partecipante verrà offerta una busta regalo da parte dell' L'Ora degli Animali con tante sorprese al suo interno.



Visitate la loro pagina facebook per scoprire i punti vendita e le loro promozioni per i nostri amici a quattro zampe!

https://www.facebook.com/loradeglianimali/







Per info e prenotazioni

associazioneleortiche@gmail.com

Whatsapp 388.3462917