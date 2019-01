Visita guidata di "Warhol & friends"

ULTIMA VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA DI "WARHOL & FRIENDS"

16 FEBBRAIO Ore 16.40

Palazzo Albergati - Bologna



Scopriremo la New York degli anni '80, con i suoi maggiori esponenti: Andy Warhol, Jean Michel Basquiat, Francesco Clemente, Keith Haring, Julian Schnabel e Jeff Koons, con un percorso di circa 150 opere, delle quali, 36 opere e 38 polaroid di Andy Warhol, che proprio all’inizio degli anni ‘80 torna al centro della vita artistica e sociale di New York realizzando alcuni tra i suoi cicli più interessanti presenti in mostra come Shoes, Hammer & Sickle, Camouflage, Lenin, Joseph Beuys, Vesuvius, Knives.



- Numero di persone minimo 15 massimo 25 (Prenotazione obbligatoria anticipata)*



-*PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: corrisponde al pagamento della quota ANTICIPATA**



**IL PAGAMENTO ANTICIPATO E' NECESSARIO PER:

- PAGARE GLI ORGANIZZATORI DELLA MOSTRA, che per prenotare, obbligatoriamente, chiedono il pagamento 2 settimane prima

- FORMARE IL GRUPPO





Per partecipare e informazioni:



-> arteborm@gmail.com



Cell: 328 94 45 288/392 42 12 596



PREZZO SPECIALE PER BAMBIN* E RAGAZZ* FINO A 18 ANNI



PER PARTECIPARE E' NECESSARIO CONTATTARMI DIRETTAMENTE E PRENOTARE.



Durata un'ora e un quarto circa.