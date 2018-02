"Un cinno par forza": due atti in dialetto

Commedia dialettale brillantissima

Un genero con la casa occupata da una suocera invadente ma molto ricca che vuole un figlio a tutti i costi per la nipote.,ma la ragazza non riesce a trovare marito; quando finalmente si sposa purtroppo qualcosa non funziona,meglio la fecondazione assistita...o il vecchio sistema chiedendo "l'aiuto di un amico fidato", per avere il risultato e liberarsi della suocera? ma se poi subentra l'amore ?



orari spettacoli : sabato ore 21 - domenica ore 16 -