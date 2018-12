Un'ora all'opera: il flauto magico di Mozart

Il 13 gennaio 2019 alle ore 17 presso la Sala Eventi di via Caselle 22, a San Lazzaro di Savena, si conclude la nuova edizione della rassegna lirica sanlazzarese col celebre Singspiel di Mozart: "Die Zauberflöte" - "Il flauto magico".



È stata un'edizione particolarmente pop sotto certi punti di vista, con l'ausilio della tecnologia per proiettare scenari e testi cantati, pur sempre strizzando l'occhio alla tradizione, poiché il nuovo è talvolta sinonimo di riscoperta.



Veniamo allo spettacolo ed ai protagonisti: Tamino (l'attore Maurizio Tonelli della Modesta Compagnia dell'Arte) ricorda come conobbe l'amata Principessa Pamina (interpretata dal giovane soprano Miriam Renzi, che vestirà anche i panni della graziosa Papagena). Tamino narrerà delle mille avventure al fianco del fedele amico Papageno (il baritono Alessandro Branchi, tra l'altro recentemente nel cast del "Barbiere di Siviglia" targato Senzaspine al Teatro Duse di Bologna) e dei tranelli della Regina Astrifiammante - Königin der Nacht (il soprano leggero bolognese Giada Maria Zanzi, Direttore Artistico della Sol Omnibus Lucet APS). Una splendida fiaba, una favola musicale che tuttavia racchiude non pochi spunti di riflessione anche per i meno giovani.



Direzione musicale e accompagnamento pianistico del Maestro Fabio Luppi.



Costumi di Norina Bandini (www.lugocostumi.it).



Scenografie e sottotitoli a cura di Luca Bianconcini.



INGRESSO LIBERO.



Per ulteriori informazioni: 0516228060 - mediateca@comune.sanlazzaro.bo.it - cultura@comune.sanlazzaro.bo.it