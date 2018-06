Il Consorzio Blu in collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico organizza a Bologna venerdì 22 giugno dalle ore 9:00 alle 17:30 presso Palazzo Isolani, la giornata di studio e riflessione: “La valutazione dell’impatto sociale: la misurazione nei servizi”.

La tematica, di grande attualità secondo le indicazioni della Riforma del Terzo Settore, vuole essere per Responsabili degli Enti pubblici, Coordinatori di servizi di cooperativa e addetti ai lavori, uno spunto per riflettere su modalità per valutare l’andamento dei servizi in termini di efficacia ed efficienza.

Nel corso della mattinata si andranno ad offrire tutte le possibilità di applicazione dello strumento di misurazione dell’impatto sociale, a partire dall’esigenza che si rintraccia oggi nel mondo dei servizi, alla descrizione dell’impianto metodologico fino ad arrivare agli esempi applicativi.

Dopo i saluti iniziali del Presidente del Consorzio Blu, Katia Ceccarelli e di Simonetta Botti, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico, la giornata vedrà gli interventi di: Walter Orsi, sociologo e docente presso l’Università degli Studi di Bologna- Forlì, Gian Piero Turchi, docente presso il dipartimento FISPPA dell’Università di Pavia, Diletta Cigolini, Silvia De Aloe, Paolo Ferrari, consulenti e formatori per Prâgmata Arkyreyma e Alessia Apollonia, Presidente di Prâgmata Arkyreyma.