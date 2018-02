Vélopensieri: un ciclista fuori dal gruppo

Vélopensieri è il primo appuntamento con gli aperitivi letterari di Le Ravitò - Il ristoro dei ciclisti. Venite a conoscere insieme a noi Francesco Ricci, poliedrico artigiano modenese della parola. Quattro chiacchiere all'ora dell'aperitivo con un "ciclista fuori dal gruppo" come lui stesso si definisce: pensieri leggeri, poetici ma anche riflessioni profonde attorno ad un tema spinoso - il doping - che è al centro di "Fatto di sangue" l'ultima fatica letteraria firmata da Ricci.

E poi l'occasione di scoprire insieme al suo editor Polvere, il nuovo "mook" monografico (ibrido fra un magazine e un libro) che si prende il tempo per raccontare il ciclismo a 360°, con articoli lunghi, belle foto e quella curiosità che è così raro trovare nell'editoria sportiva nostrana.

Insomma, un appuntamento da non perdere e un'occasione per scoprire le nostre birre belghe biologiche e artigianali e i nostri cocktail esclusivi