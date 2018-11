Vendita di Natale dell'Antoniano al Sympò

Tre giorni di shopping natalizio a sostegno di Antoniano Insieme: vendita di Natale al Sympò!

Da venerdì 23 a domenica 25 novembre torna come ogni anno la tradizionale Vendita di Natale di Antoniano onlus, stessa location dello scorso anno e stesso spirito di sempre: sostenere i bambini in difficoltà.

Nel suggestivo spazio del Sympò, in via delle Lame 83, le socie volontarie di Antoniano Insieme, Centro Terapeutico di Medicina Fisica e Riabilitazione che offre servizi di prevenzione, diagnosi e riabilitazione ai bambini in età evolutiva, si occuperanno di allestire e gestire la vendita di bijoux, biancheria intima, articoli di profumeria, alimentari, abiti e accessori vintage: tutto quello che occorre per dei bellissimi regali.

La Vendita di Natale sostiene Antoniano Insieme, e senza eventi come questo sarebbe impossibile offrire un'assistenza a prezzi calmierati a tutti i bambini in situazione di disabilità che il centro ha in cura.

Giorni e orari:

venerdì 23 novembre dalle 10.00 alle 19.00

sabato 24 novembre dalle 10.00 alle 19.00

domenica 25 novembre dalle 10.00 alle 19.00

La vendita è convenzionata con il Garage Lame (in via delle Lame 71/G), dove la sosta costerà soltanto 1€ all’ora.