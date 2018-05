Le Verdi Note dell’Antoniano presentano Estate Ragazzi 2018

Le Verdi Note dell’Antoniano saranno gli interpreti dell’inno di Estate Ragazzi 2018 con il brano “Traccia la tua rotta” scritto da Sara Casali, Alessio Zini e Sebastiano Tori.



Il brano verrà presentato ufficialmente Sabato 12 Maggio 2018 a Villa Pallavicini durante la giornata di lancio della manifestazione, tappa finale del percorso della Scuola Animatori di Bologna ed Emilia Romagna, alla presenza dell’Arcivescovo di Bologna Mons. Matteo Maria Zuppi.



Per l’occasione, Le Verdi Note dell’Antoniano si esibiranno a partire dalle ore 20:00 con il nuovo spettacolo musicale, attraverso inediti, cover appositamente riarrangiate e brani tratti dal repertorio del Musical Theatre.



Estate ragazzi è l’iniziativa estiva dedicata ai bambini e ai ragazzi che propone attività di gioco, animazione, sport, teatro, musica.



Nasce a Bologna nel 1989 per opera del Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile e da allora si è diffusa capillarmente nelle parrocchie e negli oratori dell’Emilia-Romagna e non solo. Il progetto coinvolge circa 20.000 bambini e 5.000 animatori solo nella Provincia di Bologna, per un totale di 25.000 famiglie coinvolte ogni anno negli oltre 150 centri che vi collaborano attivamente.

